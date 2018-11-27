2018-11-27T21:36:51+03:00
Звезды

Умер Стивен Хилленберг, создатель «Губки Боба»

Известный аниматор Стивен Хилленберг умер в возрасте 57 лет
Алена Басавина
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Скончался создатель мультфильма "Губка Боб"Скончался создатель мультфильма "Губка Боб"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Умер американский аниматор и создатель сериала «Губка Боб Квадратные Штаны». Информацию о смерти в своем Twitter разместил телеканал Nickelodeon.

«Нам грустно делиться новостями о кончине Стивена Хилленбурга, создателя SpongeBob SquarePants. Сейчас мы переживаем минуту молчания, чтобы почтить его жизнь и работу», - написал телеканал.

Причина смерти пока не сообщается. Аниматор ушел из жизни в 57 лет.

Отметим, что в марте 2017 года Хилленберг сообщил о том, что у него диагностировали боковой амиотрофический склероз. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которые приводит к параличу и последующей атрофии мышц.

Стивен Хилленберг несколько лет работал морским биологом после чего решил создать мультфильм о морских жителях. Главным героем он выбрал морскую губку. В результате в 1998 году на экранах появился мультсериал «Губка Боб Квадратные Штаны», который стал популярным во многих странах.

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