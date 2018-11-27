Умер Стивен Хилленберг, создатель «Губки Боба»

СЕГОДНЯ 21:36 2018-11-27T21:36:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Умер американский аниматор и создатель сериала «Губка Боб Квадратные Штаны». Информацию о смерти в своем Twitter разместил телеканал Nickelodeon.

«Нам грустно делиться новостями о кончине Стивена Хилленбурга, создателя SpongeBob SquarePants. Сейчас мы переживаем минуту молчания, чтобы почтить его жизнь и работу», - написал телеканал.

Причина смерти пока не сообщается. Аниматор ушел из жизни в 57 лет.

Отметим, что в марте 2017 года Хилленберг сообщил о том, что у него диагностировали боковой амиотрофический склероз. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которые приводит к параличу и последующей атрофии мышц.

Стивен Хилленберг несколько лет работал морским биологом после чего решил создать мультфильм о морских жителях. Главным героем он выбрал морскую губку. В результате в 1998 году на экранах появился мультсериал «Губка Боб Квадратные Штаны», который стал популярным во многих странах.