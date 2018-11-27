Песков прокомментировал высказывание Порошенко о запросе на переговоры с Путиным

СЕГОДНЯ 22:33 2018-11-27T22:36:37+03:00

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что никаких телефонных разговоров проведено не было

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Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о запросе разговора с Владимиром Путиным.

«Каких-либо телефонных контактов президентов не было», - пояснил официальный представитель Кремля.

Напомним, что ранее украинский лидер заявил, что запросил телефонный разговор с Владимиром Путиным в связи с напряженной ситуацией в Черном море.

По его словам, ответа от российского лидера он не дождался, поэтому обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Напомним, что 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины совершили провокацию и нарушили порядок прохождения через морскую границу в Керченском проливе. В результате суда были задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту возбуждено уголовное дело.