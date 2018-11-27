Песков прокомментировал высказывание Порошенко о запросе на переговоры с Путиным
Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о запросе разговора с Владимиром Путиным.
«Каких-либо телефонных контактов президентов не было», - пояснил официальный представитель Кремля.
Напомним, что ранее украинский лидер заявил, что запросил телефонный разговор с Владимиром Путиным в связи с напряженной ситуацией в Черном море.
По его словам, ответа от российского лидера он не дождался, поэтому обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Напомним, что 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины совершили провокацию и нарушили порядок прохождения через морскую границу в Керченском проливе. В результате суда были задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту возбуждено уголовное дело.