Глава ФНС: Банковские переводы со счета на счет налогами не облагаются

СЕГОДНЯ 02:51 2018-11-28T02:57:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин в большом интервью Радио «Комсомольская правда» прокомментировал слухи о том, что любые поступления на банковский счет будут автоматически считаться доходом и облагаться налогом.

«Переводы между физическими лицами с карты на карту, со счета на счет не являются налоговой базой. Поэтому никаких налогов с этого браться не будет. Минфин в своем письме разъяснил этот вопрос. Перевод от другого физлица не формирует налоговую базу, а факт его получения сам по себе не является объектом налогообложения. Точка», - сказал он.

Отвечая на вопрос, контролирует ли налоговая все доходы и расходы граждан, глава ФНС сказал, что это неправда.

«Мы контролируем исполнение налогового законодательства, а не доходы и расходы людей. Не каждодневные его покупки. У нас нет контроля за расходами граждан. Нужно, чтобы наши граждане помнили о своей конституционной обязанности – уплате налогов. И делали это в добровольном порядке», - пояснил Михаил Мишустин.

КСТАТИ

Перевод денег с карты на карту

«Комсомольская правда» опровергла миф о том, что перевод денег с карты на карту будет обременен вниманием налоговых органов и что теперь за каждую неподтвержденную операцию придется платить (подробности).