2018-11-28T07:09:00+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 28 ноября 2018 года: в столице похолодает до -9

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 28 ноября 2018 голда
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Зимние холода приходят в столицу раньше срокаЗимние холода приходят в столицу раньше срокаФото: Олег УКЛАДОВ
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Погода в Москве на 28 ноября 2018 года будет переменно облачной. Местами по городу возможен небольшой снег, а также гололедица.

Столбики термометров днем будут находиться в пределах -9..-7 градусов, а в ночные часы температура воздуха опустится до -13..-11, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Что касается ветра, то его потоки северного и северо-западного направления разовьют скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, несмотря на похолодание, снега в Москве и столичном регионе все еще будет мало. На этой неделе сугробов в городе точно не наметет. Вероятнее всего, настоящая снежная зима наступит в Москве в десятых числах декабря.

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