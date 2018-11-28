Картина Ивана Маковского «Игра в жмурки» продана на аукционе за 5,5 миллионов долларов

СЕГОДНЯ 09:02 2018-11-28T09:02:46+03:00

Картина Ивана Маковского "Игра в жмурки" продана на аукционе. Фото: wikiart.org

Полотно художника было выставлено на «русской неделе» на аукционном доме Sotheby's

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«Русская неделя» принесла аукционному дому Sotheby's несколько продаж, которые побили предыдущие рекорды. Например, на торги была выставлена картина Ивана Маковского (1839-1915) «Игра в жмурки».

Расстаться с полотном решил коллекционер из Нью-Йорка. Сделка оказалась удачной. Работу купили за 4,3 млн фунтов, что составляет 5,5 миллионов долларов.

Данная цифра стала рекордной для произведений художника. Ранее его работы не оценивались так высоко. Сумма, которую заплатил новый владелец, в два раза превысила оценочную стоимость полотна.

Еще один рекорд был установлена второй день торгов. Полотно грузинского художника Нико Пиросмани (1862-1918) «Грузинка в лечаки» было продано за огромную сумму.

Оценочная стоимость картины составляла 500-700 тысяч фунтов (650 - 910 тыс. долларов), а в конечном счете работа ушла за2,23 млн фунтов (2,8 млн долларов), что является рекордом для работ Пиросмани.

На аукционе можно было увидеть работы Николая Фешина (1881-1955) и потрет Льва Толстого кисти Ильи Репина (1844-1930).

Следующая «русская неделя» пройдет в мае -июне 2019 года, сообщает «Российская газета».