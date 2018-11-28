2018-11-28T10:29:27+03:00
В мире

Бывший глава Nissan задекларировал лишь треть своего вознаграждения за 2017 год

В 2010-2015 годах Гон скрыл половину из полученного им вознаграждения
Сакина НУРИЕВА
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Бывший глава Nissan Карлос Гон задекларировал лишь треть своего вознаграждения за 2017 год.Бывший глава Nissan Карлос Гон задекларировал лишь треть своего вознаграждения за 2017 год.Фото: REUTERS
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Бывший глава японского автоконцерна Nissan Карлос Гон, ранее арестованный по подозрению в финансовых махинациях, задекларировал в лишь около трети своего дохода за 2017 год - сумму в размере 735 млн иен ($6,5 млн), в то время как его заработок составил 2,5 млрд иен (более $22 млн). Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

В 2017 году членам совета директоров компании было выплачено 3 млрд иен, эта сумма значительно превышает лимит, который был официально установлен на собрании акционеров корпорации еще в 2008 году. Фактически Гон обманывал акционеров.

Согласно установкам Nissan, суммы выплат высшему руководству определяются посредством консультаций в совете директоров. Как сообщают источники, 64-летний Карлос Гон занимался этим вопросом единолично.

Напомним, специальная следственная группа Токийской прокуратуры арестовала экс-главу Nissan Motor Карлоса Гона и члена совета директоров компании Грега Келли 19 ноября по подозрению в нарушении японского финансового законодательства.

Самого Гона обвиняют в том, что в 2010-2015 годах он упомянул в отчетах лишь половину из полученного им вознаграждения в размере около 10 млрд иен (почти $89 млн). Кроме того, его уличили в покупке элитного жилья в ряде стран.

26 ноября Карлоса Гона также уволили с поста председателя совета директоров Mitsubishi.

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