2018-11-26T13:04:06+03:00
В мире

Карлоса Гона уволили с поста председателя совета директоров Mitsubishi

Компания Nissan также отстранила предпринимателя от работы
Сакина НУРИЕВА
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Карлоса Гона уволили с поста председателя совета директоров Mitsubishi.Карлоса Гона уволили с поста председателя совета директоров Mitsubishi.Фото: REUTERS
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Японский автоконцерн Mitsubishi по итогам заседания руководства концерна принял решение об увольнении Карлоса Гона с поста председателя совета директоров. Об этом сообщил телеканал NHK.

Компания не захотела раскрывать детали совещания, которое прошло в этот понедельник в Токио.

Напомним, на прошлой неделе Карлоса Гона уволили также с поста председателя совета директоров компании Nissan. 19 ноября полиция арестовала его и еще одного члена совета директоров концерна Грега Келли. По данным прокуратуры Токио, Гон занижал собственные доходы для уклонения от уплаты налогов.

В минувшее воскресенье появилась информация о том, что экс-глава Nissan Карлос Гон отрицает все обвинения в свой адрес.

Бизнесмен заверил, что не намеревался занижать информацию о собственных выплатах. Об этом сообщили японские СМИ.

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