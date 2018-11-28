Бельгийских врачей обвинили в проведении ошибочной эвтаназии

СЕГОДНЯ 11:17 2018-11-28T11:17:15+03:00

Родственники пациентки направили в суд иск, в котором говорится о ее "отравлении"

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Троих бельгийских врачей заподозрили в том, что они по ошибке провели эвтаназию одной из своих пациенток. Более того, по словам родственников, данная процедура была осуществлена с многочисленными нарушениями.

Речь идет о случае, который произошел еще в 2010 году. 38-летняя Тина Нис страдала от синдрома Аспергера, являющегося особой формой аутизма. Это заболевание было диагностировано у неё за два месяца до проведения эвтаназии.

В 2017 году родственники усыпленной женщины обратились в полицию с просьбой тщательно изучить данный инцидент. По факту обращения уже возбуждено уголовное дело. Примечательно, что в иске речь идет об "отравлении", передает The Guardian.

"Мы должны попытаться остановить этих людей. Это серьезно раненная, травмированная семья, в которой очень мало сочувствия и уважения к окружающим", — прокомментировала ситуацию одна из обвиненных докторов, психиатр Ливе Тхинпонт.

Напомним, что в Бельгии эвтаназия официально легализована с 2002 года. К настоящему моменту усыплению подверглись более 10 тысяч человек. Речь идет о людях, страдания которых доказано "невыносимы и неизлечимы". Так, например, наиболее распространенными причинами проведения эвтаназии в рамках психических заболеваний являются депрессия, расстройство личности и синдром Аспергера.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2014 году власти королевства разрешили также усыплять детей.