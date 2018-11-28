Россиянам дадут выбрать единый день голосования в 2019 году

СЕГОДНЯ 14:21 2018-11-28T14:21:51+03:00

Россияне сами решат, когда голосовать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЦИК рассказал, что решение о переносе будут принимать на основании соцопроса

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В 2019 году могут изменить дату единого голосования. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, 21 декабря в ЦИК пройдет заседание рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства.

Группа под председательством первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко обсудит вопрос переноса единого дня голосования. Для определения оптимальной даты будут проведены соцопросы и фокус-группы.

«Мы договорились, сейчас будут запущены исследования, фокус-группы, опросы, все-таки какой оптимальный день для голосования, в какое время он может быть», - приводит ТАСС слова председателя Эллы Памфиловой.

Напомним, что на данный момент единый день голосования проводится во второе воскресенье сентября, а при выборах в Госдуму — в третье воскресенье сентября.