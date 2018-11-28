СЕГОДНЯ 14:39 2018-11-28T14:39:03+03:00

За последние десять лет в России количество погибших в ДТП уменьшилось почти в два раза Фото: Иван ВИСЛОВ

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В гостях Радио «Комсомольская правда» побывал президент Российского союза автостраховщиков и Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. В прямом эфире он рассказал о том, как за последние десять лет изменилась ситуация на российских дорогах. Ведущие программы «Россия в движении», президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре и Антон Челышев побеседовали с президентом РСА.

Юргенс отметил, что за десять лет число погибших в ДТП уменьшилось почти в два раза: с 36 до 19 тысяч. Президент РСА уверен, что этому поспособствовало не только принятое в 2003 году обязательное страхование транспорта, но и тотальная «ополисизация» автомобилистов.

В 2016 году, напомнил Юргенс, по инициативе президента РФ Владимира Путина были созданы специальные автогородки, «лаборатории» безопасности в 35 регионах страны, где детей в игровой форме обучают правилам поведения на дороге.

Президент РСА добавил, что улучшать ситуацию на дорогах помогают и специальные видеоролики, которые призывают к адекватному поведению на дорогах.

- Был один ролик, который выиграл какие-то европейские конкурсы и т.д. Здорово сделанный ролик, когда действительно поджимаешься, когда тебе в лоб летит другой автомобиль, и голосом известного спортивного комментатора вам говорят о том, почему этого делать нельзя. Влияет это на психологию,- комментирует Юргенс.

К слову, за последние десять лет в улучшение ситуации на российских дорогах государство вложило пять миллиардов рублей! И не напрасно, как считает Игорь Юргенс. Ведь еще в конце 90-х ситуация была крайне агрессивной: люди стреляли друг в друга, постоянно ругались. Сейчас же, по мнению президента РСА, ситуация на дорогах преобразилась, а водители автотранспорта стали более терпимыми друг к другу.

В эфире Радио «КП» Юргенс также рассказал о новом проекте «Стратегия развития страховой отрасли РФ» до 2021 года.

- Если сейчас мы концентрируемся на автомобиле как средстве повышенной опасности, то мы хотим сделать так, чтобы у каждого человека был свой какой-то чип, встроенный ему в лацкан или ей в блузку. То есть полис продается не на машину, а на водителя,- подметил президент РСА.

В том случае, если владелец этого чипа законопослушный водитель, то он получает «снижение полиса, в зависимости от инфляции». Будет введена специальная тарификация, в зависимости от того, как себя ведут автомобилисты на дорогах.

- Это будет зависеть от того, на чем вы ездите, как часто вы ездите, в каком регионе вы зарегистрированы. Это пока. А дальше это будет зависеть исключительно от вас. Ваша страховка ОСАГО будет, условно, (с коэффициентом) 0,5, а ОСАГО человека, который ездит агрессивно, будет 1,2-1,3-1,5, - подметил Юргенс.

К слову, тарификация в каждом регионе будет своя. Это прямо зависит от экономической ситуации в отдельных регионах страны.