2018-11-28T15:14:18+03:00
Общество

Элтон Джон отменил выступление во Флориде из-за болезни

Врачи диагностировали у исполнителя воспаление уха
Ася РОМАНЧУК
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Элтон Джон отменил концерт из-за проблем со здоровьемЭлтон Джон отменил концерт из-за проблем со здоровьемФото: EAST NEWS
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Британский музыкант и певец, известный во всем мире, был вынужден отменить запланированное во Флориде выступление. Элтон Джон расстроил поклонников – шоу не состоится. Но куда больше люди расстроились из-за причины отмены мероприятия.

Оказывается, у исполнителя проблемы со здоровьем и это серьезно огорчило поклонников. Элтон Джон признался, что врачи диагностировали у него воспаление уха.

Об отмене выступлений уже сообщили площадки, где должно было состояться шоу.

Очевидно, заболевание серьезное и очень беспокоит певца. 27 ноября должен был состояться его концерт в Орландо, но шоу тоже не началось.

«С сожалением мы сообщаем, что из-за воспаления уха Элтон Джон не сможет выступить сегодня», — сказано в заявлении спортивно-развлекательного комплекса «Эмвей-центр».

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Элтон Джон отменил концерты из-за болезни
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Пока новые даты концертов не назначены, но всех поклонников успокаивают – билеты не пропадут. Кстати, зрители из Орландо узнали об отмене шоу за 20 минут до начала выступления.

Последний концерт Элтона Джона прошли в Санрайз и Майами. После них певец поблагодарил своих поклонников за теплый прием, отметив, что получил море удовольствия, сообщает телеканал «360».

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