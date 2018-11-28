Элтон Джон отменил выступление во Флориде из-за болезни

СЕГОДНЯ 15:14 2018-11-28T15:14:18+03:00

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Британский музыкант и певец, известный во всем мире, был вынужден отменить запланированное во Флориде выступление. Элтон Джон расстроил поклонников – шоу не состоится. Но куда больше люди расстроились из-за причины отмены мероприятия.

Оказывается, у исполнителя проблемы со здоровьем и это серьезно огорчило поклонников. Элтон Джон признался, что врачи диагностировали у него воспаление уха.

Об отмене выступлений уже сообщили площадки, где должно было состояться шоу.

Очевидно, заболевание серьезное и очень беспокоит певца. 27 ноября должен был состояться его концерт в Орландо, но шоу тоже не началось.

«С сожалением мы сообщаем, что из-за воспаления уха Элтон Джон не сможет выступить сегодня», — сказано в заявлении спортивно-развлекательного комплекса «Эмвей-центр».

eltonjohn Элтон Джон отменил концерты из-за болезни

Пока новые даты концертов не назначены, но всех поклонников успокаивают – билеты не пропадут. Кстати, зрители из Орландо узнали об отмене шоу за 20 минут до начала выступления.

Последний концерт Элтона Джона прошли в Санрайз и Майами. После них певец поблагодарил своих поклонников за теплый прием, отметив, что получил море удовольствия, сообщает телеканал «360».