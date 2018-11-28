Акула чуть не откусила дайверу голову, но в последний момент передумала

СЕГОДНЯ 15:47 2018-11-28T15:47:30+03:00

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Дайвер Уилл Краузе чуть не распрощался с жизнь у Багамских островов. Парень с приятелями погружался под воду, когда рядом оказалась огромная серая акула.

29-летний американец позже признается, что вдруг услышал хруст своего черепа, больше воспоминаний никаких. Зато друзья парня успели оценить весь ужас происходящего.

По словам дайверов, акула оказалась довольно агрессивной, очевидно, она была на охоте и решила закусить Краузе.

Парни увидели, как хищница раскрыла пасть, и голова дайвера скрылась внутри, но в последний момент акула передумала, бросила свою жертву и уплыла. Скорее всего, она испугалась шума, который подняли дайверы.

О случившемся Уилл узнал лишь когда оказался на борту катера. Приятели рассказали парню, что он родился в рубашке.

Местные врачи тоже удивились случившимся, ведь травмы, которые получил дайвер от зубов хищницы, оказались совсем не страшными: сотрясение мозга и несколько швов в местах укусов, сообщает сайт «Дни.ру».