В Белоруссии казнили двух фигурантов дела о «черных риелторах»

СЕГОДНЯ 16:01 2018-11-28T16:01:26+03:00

Беларусь - единственная страна в Европе, где осужденного могут приговорить к исключительной мере наказания в виде расстрела Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семен Бережной и Игорь Гершанков были расстреляны за подготовку и совершение убийств, похищение человека, мошенничество и другие преступления

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В минувший вторник, 27 ноября, в Белоруссии состоялась казнь двух фигурантов дела о так называемых "черных риелторах". Об этом правозащитнику Андрею Полуду сообщили родственники осужденных.

На сайте центра "Весна" уточняется, что высшая мера наказания была исполнена в отношении Семена Бережного и Игоря Гершанкова. В июле прошлого года суд Могилевской области признал их виновными в совершении шести убийств, подготовке еще одного, а также в мошенничестве, похищении человека и ряде других преступлениях. Апелляционные жалобы преступников были отклонены.

Всего же фигурантами дела являлись четыре человека. Двое других участников группировки - Татьяна Германкова и Борис Колесников - были приговорены к 24 и 22 годам лишения свободы соответственно.

Вместе эти люди на протяжении шести лет в период с 2009 по 2015 годы убеждали жителей Могилевской области продать или разменять жилье, а после убивали бывших владельцев, закапывая некоторых из них живьем. В результате такой преступной деятельности им удалось заработать порядка двух миллиардов неденоминированных белорусских рублей (шесть миллионов российских рублей).

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на данный момент Белоруссия является единственной страной в Европе и СНГ, где все еще действует смертная казнь. Осужденного могут приговорить к исключительной мере наказания в виде расстрела за совершение особо тяжких преступлений, таких как применение оружия массового поражения, развязывание войны, убийство, теракт, госизмену и др.