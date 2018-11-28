Мединский: России нужно снимать больше блокбастеров

СЕГОДНЯ 16:29 2018-11-28T16:29:51+03:00

Мединский считает, что нужно снимать больше блокбастеров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр культуры считает, что этот жанр сможет увеличить сборы отечественных фильмов

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Владимир Мединский заявил о необходимости снимать больше блокбастеров для увеличения сборов отечественных кинолент. Об этом министр культуры рассказал газете «Аргументы и факты».

«Мы будем ставить перед Фондом кино» соответствующую задачу: снимать больше блокбастеров, значок Фонда кино должен стать знаком качества, ориентироваться на максимально широкую аудиторию», - сказал Мединский.

По его мнению, снимать фильмы необходимо так, чтобы они могли конкурировать с Голливудом. На данный момент зрителям интересны фильмы про супергероев, на которые стоит равняться.

Также министр культуры заявил об «экстракачестве» российских лент.

«Понятно, что фильм «Движение вверх» лучше любой американской спортивной драмы. Фильм «Последний богатырь» - уникальное сочетание национального продукта, западного качества, хорошей рекламы», - считает Мединский. Однако это исключение из правил.