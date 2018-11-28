В Таиланде задержали гражданина России

СЕГОДНЯ 18:25 2018-11-28T18:25:08+03:00

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Гражданин Российской Федерации Антон Богданов был задержан в международном аэропорту острова Пхукет по запросу США. На данный момент ему еще не предъявлены обвинения.

Как сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин, в настоящий момент неизвестно, в чем обвиняется Богданов. По словам дипломата, в ходе звонка в консульство Богданов сообщил ему, что задержание осуществили сотрудники полиции Таиланда, однако при задержании присутствовал представитель ФБР США.

«Вечером Богданов был доставлен в Бангкок, в полицейское управление по борьбе с преступностью, где он находится и сейчас», - приводит РИА Новости слова Пронина, который сейчас выехал в полицейский участок, где содержится Богданов, для того, чтобы встретиться с ним.

Стоит отметить, что в рапорте о задержании указано, что задержание Богданова, который приехал в Таиланд на отдых с женой, было произведено по запросу США о его экстрадиции. В документе, однако, не указано, в чем обвиняется Богданов на территории Соединенных Штатов.