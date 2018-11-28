Путин заявил, что пенсии будут расти

СЕГОДНЯ 18:37 2018-11-28T18:37:55+03:00

Глава государства рассказал, что этот вопрос уже является решенным

Изменить размер текста: A A

Пенсии в России будут расти. Об этом в ходе пленарного заседания форума «Россия зовет!» заявил Владимир Путин.

«Пенсии будут расти. Это вопрос решенный», - сказал глава государства.

По словам президента, россияне должны почувствовать выгоду от вкладов в пенсионные фонды страны.

«Мы исходим из того, что эти фонды, их работа должна быть организована таким образом, чтобы эти преимущества совершенно очевидно почувствовали те люди, которые отчисляют свои средства на эти пенсионные фонды, чтобы там ничего не развалилось, чтобы они эффективно управлялись, чтобы люди чувствовали выгоду от того, что они откладывают такие накопления в эти фонды», - заявил политик.

Он указал, что фондам небходимо проводить взвешенную, реалистичную и эффективную политику, чтобы деньги не исчезали из-за инфляционных процессов.