2018-11-28T20:00:08+03:00
Наука

«Роскосмос» и РАН представят лунную программу

Презентацию плана по изучению естественного спутника Земли подготовят для Владимира Путина
Алена Басавина
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Президенту представят проект по освоению Луны Фото: "Роскосмос"Президенту представят проект по освоению Луны Фото: "Роскосмос"
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Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» совместно с Российской академией наук за 3 месяца сформирует лунную программу. Об этом по итогам совещания в РАН рассказал Дмитрий Рогозин.

По словам главы «Роскосмоса», презентация проекта будет представлена президенту и правительству.

«В течение трёх месяцев «Роскосмос» и РАН сформируют общий план действий, единый замысел, распишем все по этапам, подчиним этой логике все работы по автоматическим космическим аппаратам, робототехнике, и, конечно, СТК. Это будет достойно того, чтобы представить президенту и правительству», - сказал Рогозин.

Глава госкорпорации отметил, что в ходе заседания члены РАН уже обсудили наличие воды на Луне, состояние грунта и источники энергии. Он заявил, что российские ученые не должны повторить американских и выступить на вторых ролях.

Научные разработки будут иметь высокую научную ценность, нести результаты и быть реализуемыми с точки зрения финансовой нагрузки и промышленных возможностей.

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