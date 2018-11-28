2018-11-28T21:33:14+03:00
Спорт

Конор Макгрегор лишился водительских прав

Ирландский боец разогнался на своем автомобиле до 154 км/ч
Алена Басавина
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Конор полгода не сможет водить машинуКонор полгода не сможет водить машинуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бойца смешанных боевых искусств Конора Макгрегора лишили водительских прав. Об этом сообщает издание Mirror.

Известно, что спортсмен на востоке Ирландии разогнался до 154 км/ч на трассе, где разрешенная скорость составляет 100 км/ч.

В результате полиция оштрафовала бывшего чемпиона UFC на тысячу евро и лишила водительских прав на полгода.

В окружном суде Конор свою вину в правонарушении признал и извинился за превышение скорости.

По информации издания Макгрегор имеет уже 12 судимостей из-за нарушений дорожного движения.

Напомним, что 6 октября Конор Макгрегор проиграл в бою за титул чемпиона UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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