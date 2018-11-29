Керченского стрелка кремировали и похоронили под чужой фамилией

СЕГОДНЯ 00:36 2018-11-29T00:36:10+03:00

По некоторым данным, погребение было организовано на деньги, которые собрали люди, сочувствующие матери Владислава Рослякова

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В среду, 28 ноября, появилась информация о том, что керченского стрелка - Владислава Рослякова, устроившего 17 октября кровавую бойню в Керченском политехническом колледже, - кремировали и похоронили под чужой фамилией. По некоторым данным, произошло это еще две недели назад.

Также стало известно, что погребение было организовано на деньги, которые собрали люди, сочувствующие матери 18-летнего студента. Так, вскоре после трагедии неравнодушные граждане передали женщине 101 тысячу рублей и письмо, в котором выразили соболезнования и пожелали не опускать руки и терпеливо нести «тяжелый крест», сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Между тем стоит отметить, что накануне бабушка керченского стрелка Галина Рослякова рассказала «Комсомольской правде - Крым» о том, что ее внука не дают похоронить, пока идет следствие. Также она призналась, что мать Владислава Рослякова после трагедии сменила место жительства, а отца положили в психбольницу.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 октября один из студентов Керченского политехнического колледжа - 18-летний Владислав Росляков - устроил взрыв и стрельбу в учебном заведении. В результате той кровавой бойни погиб 21 человек.