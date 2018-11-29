2018-11-29T10:57:57+03:00
Происшествия

В Подмосковье следователь полиции напал на сотрудника прокуратуры в его кабинете

Полицейский будет уволен из органов, его начальство также привлекут к ответственности
Сакина НУРИЕВА
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В Подмосковье полицейский напал на сотрудника прокуратуры.В Подмосковье полицейский напал на сотрудника прокуратуры.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Подмосковье следователь следственного отдела УМВД напал на сотрудника прокуратуры. Случай произошел в здании прокуратуры на улице Мира. Об этом инциденте сообщили в Дежурную часть УМВД России по городскому округу Электросталь.

«Прибывшие полицейские, в одном из служебных кабинетов пресекли противоправные действия со стороны следователя следственного отдела УМВД, который причинил телесные повреждения сотруднику прокуратуры, находящемуся при исполнении должностных обязанностей на рабочем месте», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сейчас следствие выясняет причины и обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Как сообщают в министерстве, полицейский будет уволен из органов внутренних дел. Помимо него к строгой дисциплинарной ответсвенности будут также привлечены его руководители.

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