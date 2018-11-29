В Подмосковье следователь полиции напал на сотрудника прокуратуры в его кабинете
В Подмосковье следователь следственного отдела УМВД напал на сотрудника прокуратуры. Случай произошел в здании прокуратуры на улице Мира. Об этом инциденте сообщили в Дежурную часть УМВД России по городскому округу Электросталь.
«Прибывшие полицейские, в одном из служебных кабинетов пресекли противоправные действия со стороны следователя следственного отдела УМВД, который причинил телесные повреждения сотруднику прокуратуры, находящемуся при исполнении должностных обязанностей на рабочем месте», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Сейчас следствие выясняет причины и обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Как сообщают в министерстве, полицейский будет уволен из органов внутренних дел. Помимо него к строгой дисциплинарной ответсвенности будут также привлечены его руководители.