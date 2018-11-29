Москалькова пока не планирует заниматься смертью россиянина в США

СЕГОДНЯ 12:31 2018-11-29T12:31:01+03:00

Никто из родственников скончавшегося мужчины не обращался к уполномоченному по правам человека

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Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России пока не планирует заниматься смертью гражданина РФ в США. 40-летний Мергенсана Амар умер 24 ноября в медицинском центре Святого Джозефа в городе Такома штата Вашингтон.

Мужчину доставили в больницу из Северо-Западного центра временного размещения нелегальных иммигрантов.

Москалькова объяснила, что проводить свою проверку по данному случаю она может только после обращения родственников. Пока никто ее не просил о помощи.

-Я вмешалась в дела летчика Константина Ярошенко или арестованной в США Марии Бутиной потому, что ко мне обратились их родственники. Если будет обращение сейчас, то я готова оказать всяческую помощь, - комментирует ФАН Татьяна Москалькова.

В конце 2017 года Мергенсана Амар попробовал попасть в США, но был задержан на границе, так как не имел разрешающих документов. Недавно мужчина попробовал совершить попытку самоубийства. В бессознательном состоянии он был подключен к аппарату искусственного дыхания. 18 ноября у россиянина зафиксировали смерть мозга, и спустя неделю было решено отключить его от системы жизнеобеспечения.