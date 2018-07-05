2018-07-05T19:18:42+03:00
В мире

Российского летчика Константина Ярошенко пытали в американской тюрьме

О своих мытарствах он сумел сообщить нашим дипломатам
Дарья КРЫЛОВА
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Константин Ярошенко был похищен американскими службами 28 мая 2010 года в Либерии и тайно переправлен в СШАКонстантин Ярошенко был похищен американскими службами 28 мая 2010 года в Либерии и тайно переправлен в США
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Напомним, Константин Ярошенко был похищен американскими службами 28 мая 2010 года в Либерии и тайно переправлен в США. Там его приговорили к двадцати годам лишения свободы по надуманному обвинению в транспортировке наркотиков. Российские власти добиваются возвращения Ярошенко на родину.

После суда россиянина определили в тюрьму Форт-Дикс, штат Нью-Джерси, отличающуюся суровыми условиями содержания. Встречи с российским консулом он сумел добиться только спустя четыре года заключения. Консул после встречи с Ярошенко отметил, что у него «вид человека очень нездорового», но подробностей сообщить не смог. Много позже выяснилось, что администрация тюрьмы под страхом наказания запретила летчику говорить о том, как его жестоко избивали на допросах, не давали спать, неделями держали в тесном и темном карцере, из-за чего он начал слепнуть. Молчал узник и о том, что из-за отсутствия медицинской помощи перенес острое инфекционное заболевание и воспаление легких, едва оставшись в живых.

18 июня 2018 года Ярошенко написал письмо Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, в котором рассказал, что на допросах в тюрьме ему выбили почти все зубы, а в элементарной стоматологической помощи отказали. В письме летчик попросил российские власти подать от его имени прошение на перевод в тюрьму Алленвуд, штат Пенсильвания, с более человеческими условиями содержания. Российские дипломаты выполнили просьбу Ярошенко, но американские власти ходатайство нашей стороны проигнорировали. Заключенного перевели в тюрьму в штате Коннектикут. Условия в ней сейчас выясняются адвокатом заключенного.

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