Российского летчика Константина Ярошенко пытали в американской тюрьме

СЕГОДНЯ 18:45 2018-07-05T19:18:42+03:00

Константин Ярошенко был похищен американскими службами 28 мая 2010 года в Либерии и тайно переправлен в США

Изменить размер текста: A A

Напомним, Константин Ярошенко был похищен американскими службами 28 мая 2010 года в Либерии и тайно переправлен в США. Там его приговорили к двадцати годам лишения свободы по надуманному обвинению в транспортировке наркотиков. Российские власти добиваются возвращения Ярошенко на родину.

После суда россиянина определили в тюрьму Форт-Дикс, штат Нью-Джерси, отличающуюся суровыми условиями содержания. Встречи с российским консулом он сумел добиться только спустя четыре года заключения. Консул после встречи с Ярошенко отметил, что у него «вид человека очень нездорового», но подробностей сообщить не смог. Много позже выяснилось, что администрация тюрьмы под страхом наказания запретила летчику говорить о том, как его жестоко избивали на допросах, не давали спать, неделями держали в тесном и темном карцере, из-за чего он начал слепнуть. Молчал узник и о том, что из-за отсутствия медицинской помощи перенес острое инфекционное заболевание и воспаление легких, едва оставшись в живых.

18 июня 2018 года Ярошенко написал письмо Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, в котором рассказал, что на допросах в тюрьме ему выбили почти все зубы, а в элементарной стоматологической помощи отказали. В письме летчик попросил российские власти подать от его имени прошение на перевод в тюрьму Алленвуд, штат Пенсильвания, с более человеческими условиями содержания. Российские дипломаты выполнили просьбу Ярошенко, но американские власти ходатайство нашей стороны проигнорировали. Заключенного перевели в тюрьму в штате Коннектикут. Условия в ней сейчас выясняются адвокатом заключенного.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Москалькова держит на контроле соблюдение прав Ярошенко в тюрьме США

В аппарате уполномоченного по правам человека в РФ прокомментировали письмо осужденного на 20 лет российского летчика о пытках (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Узник американской тюрьмы Константин Ярошенко: «Мысль о том, что не смог уберечь маму, убивает!»

Российский летчик попрощался в письме с матерью, которая так и не увидела сына на свободе (подробности)