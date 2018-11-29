Песков рассказал, о чем Путин будет говорить с Трампом на G20

СЕГОДНЯ 14:23 2018-11-29T14:23:23+03:00

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Президент России во время саммита G20 обсудит с американским лидером Дональдом Трампом двусторонние отношения, стратегическую безопасность, региональные конфликты и разоружение. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В первую очередь, это вопросы, которые связаны с двусторонними отношениями. Нам необходимо думать, как начинать разговаривать по темам двусторонних отношений, по темам стратегической безопасности и разоруженческой тематики, по региональным конфликтам», - отметил официальный представитель Кремля.

По его словам, переговоры займут не более часа. Однако время может быть увеличено по желанию самих лидеров.

«Все это состоится на полях саммита, причем до закрытия саммита, до третьего так называемого ретрита или, говоря по-русски, рабочего заседания. Поэтому временные рамки будут достаточно жесткие», - указал Песков. Встреча запланирована на 1 декабря около 18:00 мск.

Напомним, что российские президент также намерен переговорить с турецким лидером Реджепом Тайип Эрдоганом, французским коллегой Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман аль Саудом и аргентинским президентом Маурисио Макри.

Также возможна встреча с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.