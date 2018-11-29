Бывший пресс-секретарь Медведева получила орден Александра Невского

СЕГОДНЯ 16:13 2018-11-29T16:13:45+03:00

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Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Внешэкономбанка и бывшего пресс-секретаря премьер-министра Наталью Тимакову. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, экс-представитель Правительства России получила орден Александра Невского.

Напомним, что Наталья Тимакова покинула пост пресс-секретаря председателя правительства в сентябре 2018 года. Ее место занял первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов.

Отметим, что работать с Дмитрием Медведевым Тимакова начала с 2000-х годов. Дмитрий Медведев в 2003-2005 годах работал главой администрации президента. Тимакова стала его приближенной.

В 2008-м, после избрания Медведева президентом, Тимакова была назначена его пресс-секретарем, а в 2012 году ушла вместе с ним в правительство, став пресс-секретарем — заместителем руководителя аппарата правительства.