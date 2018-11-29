2018-11-29T16:54:36+03:00
Экономика

Минэнерго: прибыльность АЗС восстанавливается

В Центральном федеральном округе станции начали зарабатывать по 4,2 рубля с каждого литра Аи-92
Алена Басавина
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АЗС в России начали получать прибыльАЗС в России начали получать прибыльФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Автозаправочные станции в России начали снова выгодно продавать топливо из-за снижения цен на нефть. Об этом сообщил на пресс-конференции ТАСС заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

Согласно данным его доклада, в Центральном федеральном округе АЗС стали зарабатывать по 4,2 рубля с каждого проданного литра бензина Аи-92.

«При реализации по экспортной альтернативе сегодня складывается маржа в 4,2 рубля/л. Изменения налоговых и макро условий с 2014 года привели к росту цен, но из-за снижения внешних цен в ноябре 2018 года уровень общей маржинальности восстановился».

Сорокин считает, что на данный момент оптово-розничная маржа находится на уровне 2014 года.

Также в презентации указано, что по состоянию на 25 ноября цены на бензин за год выросли на 10,2% - до 41,72 рубля за литр. Цена на дизельное топливо увеличились на 15,91%, до 46,47 рубля за литр.

Нефтяным компаниям было выгоднее торговать бензином за рубежом, чем на внутреннем рынке с середины декабря 2017 года по октябрь 2018 года.

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