Отсутствие знака «Шипы» может принести много проблем, уверены автомобилисты

СЕГОДНЯ 17:34 2018-11-29T17:34:48+03:00

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Сегодня Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает водителям не устанавливать на машину знак «Шипы». Это связано с тем, что динамические характеристики движения автомобиля сегодня больше зависят от его конструкции, а знак шипованной резины совсем не дает представление другим водителям о тормозном пути впереди идущего авто.

В среде автомобилистов нововведение приняли скептично. В первую очередь автомобилисты напоминают, что год назад, в 2017-м был введен штраф в 500 рублей за отсутствие такого знака. Получается, что за год что-то принципиально изменилось в автомобилях.

-Я не считаю, что эти решения способствуют безопасности дорожного движения. Да, штраф за отсутствие знака «Шипы», быть может, является лишним, но сам знак необходим, — считает глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Утверждение, что шипы не сказываются на динамике остановки свойственно для дорог, где почти нет снега или есть хорошие реагенты – Москва, Санкт-Петербург, юг страны. А вот в Сибири шипы очень актуальны и водители согласятся, что лучше знать, что на машине впереди тебя они установлены.

Кто будет отвечать за шлак, вылетевший из-под колес на посыпанной дороге и как будут решаться такие споры пока не ясно.

Но в одном в Федерации уверены, что возникнет немало правовых коллизий, связанных с новым решением правительства, пишет ФАН.