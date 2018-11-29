СЕГОДНЯ 18:30 2018-11-29T18:30:14+03:00

Самый толстый подросток в мире похудел на один центнер Фото: скриншот с видео на youtube

Житель Индии перенес операцию по «ушиванию» желудка и после этого сел на жесткую диету

Изменить размер текста: A A

Дели Михир Джаин, 14-летний подросток из Индии, признанный самым толстым подростком в мире, смог за восемь месяцев похудеть на 100 килограммов!

До похудения вес мальчика составлял 237 килограммов. В апреле этого года Дели перенес операцию по шунтированию желудка, а после этого сел на строгую диету. Сегодня подросток продолжает поддерживать здоровый образ жизни и регулярно занимается спортом.

Спустя всего два месяца, в июне, Дели удалось самому пройтись по улице. А месяц назад парень впервые посетил кинотеатр. Мальчик очень любит комиксы Marvel, поэтому с радостью сходил на киноленту «Веном».

- Я чувствую себя очень хорошо. Не могу поверить, что так похудел. Это было сложно, но стоило того, - с восхищением говорит Джаин.

Но парень не собирается останавливаться на достигнутом. Он отметил, что хочет «похудеть до нормальных размеров, чтобы делать больше нормальных вещей.

К слову, уже в восемь лет парень весил около 80 килограммов. Шокированные родители заметили небывалое увеличение веса мальчика еще в пятилетнем возрасте. Родственники подтвердили, что Джаин любит пить газировку и питаться фаст-фудом, но отказались проводить операцию из-за юного возраста своего ребенка, сообщает издание Daily Mail.

Врачи развели руками и выписали парню таблетки. Однако от них мальчика клонило в сон, он стал вялым и рассеянным, поэтому мать перестала давать ему лекарства. При этом мать призналась, что продолжала кормить ребенка калорийной едой и разрешала пить газировку в неограниченных количествах.

И все-таки, в декабре прошлого года родители решили еще раз показать Дели врачам. Медики направили мальчика на операцию по уменьшению желудка. Благодаря ей и жесткой диете парень наконец-то смог потерять почти половину своего веса.