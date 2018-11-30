2018-11-30T09:40:33+03:00
Политика

Доходы трех самых богатых министров Трампа за 2017 год составили $150 млн

Речь идет о руководителях образовательного, финансового и торгового ведомств
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр образования США Бетси ДевосМинистр образования США Бетси ДевосФото: REUTERS
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Суммарный доход трех самых богатых министров при правительстве президента США Дональда Трампа только в 2017 году составил порядка 150 млн долларов. Об этом говорится в налоговых декларациях чиновников.

Согласно им, на самом верху рейтинга доходов оказалась министр образования Бетси Девос и ее муж, которые в прошлом году заработали не менее 59,4 млн долларов.

Сайт kp.ru писал о том, что именно эта чиновница попала в скандал со своими неоднозначными заявлениями о "традиционно черных колледжах и университетах".

Следом в списке идет глава финансового ведомства Стивен Мнучин, получивший 41,6 млн долларов, а замыкает тройку руководитель министерства торговли Уилбур Росс с 47 млн.

Отмечается, что значительная часть доходов этих министров состоит из вырученных за продажу активов средств. Также они зарабатывали на дивидендах, приросте каитала и получении процентов по счетам

Газета Politico подчеркивает, что все должностные лица США должны были передать свои налоговые декларации за прошлый год еще 15 мая, однако сведения об этих трех министрах так и не были преданы огласке. Изданию пришлось делать прямой запрос, чтобы получить интересующую их информацию.

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