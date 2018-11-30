В Москве женщина решила побаловать себя к Новому году и украла в бутике ГУМа два клатча

СЕГОДНЯ 11:42 2018-11-30T11:42:49+03:00

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На днях сотрудники бутика французской марки «Longchamp», расположенного в ГУМе, провели ревизию и ахнули. Прямо с витрины пропали два дорогостоящих клатча. Эти сумочки, хоть и маленького размера, но очень дорогие. Обе тянут почти на миллион рублей. Это равносильно стоимости новенького автомобиля эком-класса.

Сначала грешили на сотрудников магазина, но воришкой оказалась посетительница. Вычислить ее помогли камеры видеонаблюдения.

Судя по кадрам, женщине даже хитрить не пришлось. Легким движением руки она зацепила сумочки с витрины и, притормозив на секунду у зеркала бутика, положила их в свой пакет. На вид ей около сорока. На столичную модницу и завсегдатая бутиков не похожа: волосы собраны в хвостик, скоромная курточка и кроссовки.

Руководство бутика уже подало заявление в полицию. Но пока найти воришку не удалось.