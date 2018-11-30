Мировое сообщество интересует Арктика

СЕГОДНЯ 14:41 2018-11-30T14:41:57+03:00

На форуме обсуждали правовое регулирование природопользования, вопросы мореплавания, судостроения, международное сотрудничество и развитие бизнеса в высоких широтах. Фото предоставлено Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа.

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В Санкт-Петербурге, в четверг, 29 ноября, начал работу VI Международный арктический правовой форум «Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты».

«Многолетний позитивный опыт проведения форума свидетельствует об активном интересе мирового сообщества к Арктике как к стратегически важному макрорегиону, который будет формировать конкурентные преимущества и существенным образом влиять на темпы социально-экономического развития государств – резидентов высоких широт в будущем» - приветствовала участников собрания от имени ямальского правительства заместитель губернатора ЯНАО Наталия Фиголь.

По мнению ямальской стороны, необходимо, чтобы динамика развития законодательства одновременно создавала необходимые правовые условия для скорейшей реализации данных проектов и обеспечивала баланс публичных интересов государства, населения, проживающего в высоких широтах, и компаний, работающих на Севере.