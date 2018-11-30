Сбербанк подвергся мощным DDoS-атакам

СЕГОДНЯ 14:52 2018-11-30T14:52:20+03:00

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За последние несколько дней Сбербанк подвергся серии мощнейших DDoS-атак. Об этом рассказал зампредправления финансовой организации Станислав Кузнецов.

«То, что происходит последние несколько дней, вызвало у нас определнное беспокойство. Вчера и позавчера ресурсы Сбербанка были атакованы не менее шести раз», - рассказал Кузнецов.

По его словам, хакеры атаковали не менее чем со 100 серверов из шести стран. Общая продолжительность атак была не менее 1,5 часов.

«По нашим оценкам, она осуществлялась весьма профессионально, в рамках этой атаки атакующий активно исследовал уровень нашей защиты. На ресурсы банка эти атаки не повлияли», - приводит ТАСС слова представителя банка.

Все материалы по инциденту уже переданы в правоохранительные органы. За 2018 год Сбербанк смог отразить около 70 подобных случаев атаки.