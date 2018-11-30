Американский писатель обвинил автора «Властелина колец» в расизме

СЕГОДНЯ 15:04 2018-11-30T15:04:31+03:00

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Американский писатель-фантаст, Энди Дункан, в интервью для английского издания Wired обвинил Джона Толкина, создателя «Властелина колец» в расизме. Недовольный мужчина заявил, что «толкиновская мысль о том, что одни расы хуже других, мозолит глаза, а также намекает, что некоторые люди тоже второго сорта».

Дункан также негативно высказался о финале «Властелина кольца». Мужчина отметил, что он может видеться читателю совсем в мрачных тонах, если представить, что орки-это люди с печальной судьбой. По замыслу Толкина, орки-это неисправимое зло, которое все ненавидят. Поэтому все положительные герои убивают их без всякого сожаления.

К слову, у самого Энди Дункана есть рассказ «Сенатор Бильбо», который, по его словам, стал вариацией на тему творчества Толкина. Однако Дункан с гордостью отметил, что действие его произведения разворачивается в другом Средиземье, в котором есть другие, более «толерантные» герои. Между расами в рассказе писателя различий нет, а все недоброжелатели «хороших» орков, по мнению Дункана, просто «узколобые и невежественные мракобесы».