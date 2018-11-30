Приложение MAPS.ME составило «топ-20» стран, интересующих туристов из нашей страны
В пятницу, 30 ноября, российский интернет-сервис MAPS.ME опубликовал рейтинг самых популярных стран для осеннего отдыха у наших соотечественников.
В список вошли 20 стран. Их место в рейтинге определялось специалистами в соответствии с количеством уникальных пользователей, загружавших карты зарубежных стран.
Пальму первенства взяла солнечная Италия. В тройку лидеров любимых стран для осеннего отдыха у россиян попали Германия и Франция. На четвертом и пятом месте разместились Польша и Испания. Шестое место заняла Чехия.
К слову, в первую десятку попало лишь две неевропейские страны: Турция и США. Они занимают седьмое и восьмое место в рейтинге. Замыкают «топ-10» страны-любимчики у российских туристов: Австрия и Финляндия.
Во вторую десятку попали такие страны, как Греция, Нидерланды, Румыния, Китай, Япония и Бельгия.
Пользователи интернет-приложения в основном предпочитали для отдыха столицы перечисленных стран, но есть некоторые исключения. Так, в Греции туристы предпочитали отдыхать на островном Крите. А в Испании столицу по популярности обошла Барселона.