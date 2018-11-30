В Москве госпитализировали академика Жореса Алферова

СЕГОДНЯ 16:57 2018-11-30T17:01:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Советский и российский физик Жорес Алферов госпитализирован в одну из московских клиник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Жореса Ивановича два часа назад срочно госпитализировали в одну из московских клиник в связи с резким ухудшением здоровья», - указал он.

Напомним, что Жорес Алферов — советский и российский ученый. Получил Нобелевскую премию по физике за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлекронных компонентов. С 1991 года по 2017 год являлся вице-президентом РАН. До 2016 года был депутатом Государственной думы России.

Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Помощник Жореса Алферова: «Академик обращался в больницу из-за гипертонии»

Но сейчас с ученым все в порядке (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жорес Алферов: "Будущее России - это наука и технологии, а не распродажа сырья"

15 марта исполнилось 88 лет ученому, чьи открытия в области физики полупроводников помогли создать солнечные батареи и запустить в космос станцию "Мир" (подробности)