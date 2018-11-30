Трансгендер впервые поборется за звание «Мисс вселенная»

СЕГОДНЯ 16:59 2018-11-30T16:59:24+03:00

Модель из Испании Анхела Понсе рассказала о своих мечтах и желании стать матерью после конкурса

Изменить размер текста: A A

Впервые в истории конкурса «Мисс Вселенная» на титул королевы претендует модель-трансгендер. Девушка из Испании Анхела Понсе поделилась своими местами и желанием стать матерью.

Многие даже не догадываются, что Анхела родилась мальчиком, но к 16 годам прошла гормональную терапию.

angelaponceofficial Ряд сложных операций и к 24 годам она стала красивой женщиной

Ряд сложных операций и к 24 годам она стала красивой женщиной. Модель признается, что было сложно. В детстве и юности знакомые не понимали ее стремления сменить пол.

angelaponceofficial Модель транс-гендер претендует на титул "Мисс Вселенная"

И сейчас, несмотря на принятую в мире толерантность, модель признается, что часто встречается с дискриминацией в мире моды.

«Индустрия моды любит говорить о свободе и творчестве. Но много раз я ходила на кастинг, и мне давали мне работу, а потом в агентство звонили и говорили, что передумали, потому что они узнали, что я транс-женщина, – рассказала красотка.

angelaponceofficial Модель из Испании Анхела Понсе рассказала о своих мечтах и желании стать матерью после конкурса

В местах девушки не только победа на конкурсе красоты, но и материнство. Своего ребенка она родить не сможет, но планирует взять малыша из детского дома.

«Быть родителем – это значит больше, чем просто «наличие яичников», - резюмирует девушка.

angelaponceofficial Многие даже не догадываются, что Анхела родилась мальчиком

Понсе надеется, что сможет одержать победу в конкурсе и это откроет новую страницу в жизни всех транс-женщин, которые мечтают быть врачами, учителями, политиками и даже «Мисс Вселенная», пишет «Дни.ру».