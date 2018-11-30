Беспилотные автомобили начнут тестировать на М-11 весной 2019 года
Тестирование первых беспилотных и подключаемых автомобилей проведут на трассе М-11 весной 2019 года. Об этом на полях форума Urban Mobility рассказал соруководитель рабочей группы «Автонет» Александр Гурко.
По его словам, начать проект планировалось в конце ноября 2018 года, однако этому помешали долгие согласования Минтранса и «Автодора».
Теперь тестирование назначено на весну 2019 года. Машины поедут по участку на обходе Вышнего Волочка.
«Выбрана тестовая зона в 15 км для тестирования беспилотного, подключенного электрического транспорта на высокоскоростной магистрали», - пояснил Гурко.
Представитель «Автонет» пояснил, что интерес к тестированию уже проявили многие марки: Scania, группа «ГАЗ», «КамАЗ», Volkswagen, Volvo, «АвтоВАЗ».