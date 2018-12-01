Путин предложил использовать площадку G20 для выработки реформы ВТО

СЕГОДНЯ 02:45 2018-12-01T02:45:10+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, открывая второе рабочее заседание саммита «двадцатки» в Аргентине, которое было посвящено рискам и текущему состоянию мировой экономики, предложил использовать площадку G20 для выработки подходов к реформе Всемирной торговой организации (ВТО).

Как отметила представитель главы нашего государства в «двадцатке» Светлана Лукаш, российский лидер подчеркнул, что в настоящее время работа ВТО не отражает текущие реалии. В частности, она не вполне эффективна в регулировании таких новых торговых сфер, как электронная торговля, торговля услугами или инвестиции.

«Владимир Владимирович (Путин) предложил использовать площадку Группы двадцати для того, чтобы начать обсуждение подходов к реформе, и через год, когда "двадцатка" встретится в следующий раз в Японии, возможно, выступить с какими-то совместными предложениями в этой сфере», - приводит слова Лукаш ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, Путин также высказался о необходимости модернизации ВТО, выступая на встрече лидеров БРИКС, проходившей на полях саммита G20.