Путин предложил использовать площадку G20 для выработки реформы ВТО
Президент РФ Владимир Путин, открывая второе рабочее заседание саммита «двадцатки» в Аргентине, которое было посвящено рискам и текущему состоянию мировой экономики, предложил использовать площадку G20 для выработки подходов к реформе Всемирной торговой организации (ВТО).
Как отметила представитель главы нашего государства в «двадцатке» Светлана Лукаш, российский лидер подчеркнул, что в настоящее время работа ВТО не отражает текущие реалии. В частности, она не вполне эффективна в регулировании таких новых торговых сфер, как электронная торговля, торговля услугами или инвестиции.
«Владимир Владимирович (Путин) предложил использовать площадку Группы двадцати для того, чтобы начать обсуждение подходов к реформе, и через год, когда "двадцатка" встретится в следующий раз в Японии, возможно, выступить с какими-то совместными предложениями в этой сфере», - приводит слова Лукаш ТАСС.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, Путин также высказался о необходимости модернизации ВТО, выступая на встрече лидеров БРИКС, проходившей на полях саммита G20.