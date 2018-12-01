2018-12-01T04:34:02+03:00
В мире

Индийский премьер высоко оценил встречу с Путиным и Си Цзиньпином

Нарендра Моди поддержал предложение президента РФ проводить переговоры в таком формате чаще
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Премьер-министр Индии Нарендра МодиПремьер-министр Индии Нарендра МодиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, которая прошла на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. По словам политика, в ходе трехсторонних переговоров в формате РИК (Россия-Индия-Китай) обсуждался широкий круг вопросов.

«Отличная встреча. Президент Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и я обсудили широкий круг вопросов, которые еще сильнее укрепят дружбу между нашими странами и поддержат глобальный мир», - написал Моди в своем микроблоге в Twitter.

Кроме того, как стало известно, индийский премьер поддержал предложение Путина регулярно проводить встречи в формате РИК, в частности на полях крупных саммитов и международных мероприятиях.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 30 ноября, в аргентинской столице Буэнос-Айресе стартовал саммит «двадцатки». О том, как прошел первый день G20, читайте в материале спецкора «Комсомольской правды» Дмитрия Смирнова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Помпео обсудил с главой МИД Саудовской Аравии дело Хашкаджи
Новак: Россия до конца года планирует заключить контракты на поставку в Китай топлива для АЭС
Песков рассказал о письме экс-адвоката Трампа в Кремль
После землетрясения на Аляске произошло около 40 афтершоков
Британский госминистр подал в отставку из-за несогласия с положениями сделки по Brexit
Пассажиры сняли, как Меркель летит в Буэнос-Айрес обычным рейсом
Путин предложил использовать площадку G20 для выработки реформы ВТО
Постпред РФ обвинил США в попытке превратить ОЗХО в «послушный инструмент»
Появилось видео последствий мощного землетрясения на Аляске
Трамп обсудил с Мун Чжэ Ином планы проведения второго саммита США - КНДР
Киев запретил иностранным журналистам въезд в Крым и Донбасс
Адвокат Кокорина заявила, что обстоятельства по делу изменились в пользу футболистов
В первую зимнюю ночь в Москву придут морозы до -17 градусов