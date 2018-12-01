Индийский премьер высоко оценил встречу с Путиным и Си Цзиньпином

СЕГОДНЯ 04:34 2018-12-01T04:34:02+03:00

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, которая прошла на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. По словам политика, в ходе трехсторонних переговоров в формате РИК (Россия-Индия-Китай) обсуждался широкий круг вопросов.

«Отличная встреча. Президент Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и я обсудили широкий круг вопросов, которые еще сильнее укрепят дружбу между нашими странами и поддержат глобальный мир», - написал Моди в своем микроблоге в Twitter.

Кроме того, как стало известно, индийский премьер поддержал предложение Путина регулярно проводить встречи в формате РИК, в частности на полях крупных саммитов и международных мероприятиях.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 30 ноября, в аргентинской столице Буэнос-Айресе стартовал саммит «двадцатки». О том, как прошел первый день G20, читайте в материале спецкора «Комсомольской правды» Дмитрия Смирнова.