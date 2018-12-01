Финский журналист упрекнул россиян в излишнем отоплении домов

СЕГОДНЯ 07:30 2018-12-01T07:30:47+03:00

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Финский журналист Юсси Конттинен упрекнул жителей России в том, что зачастую они отапливают свои дома и квартиры "без надобности" и замалчивают проблемы глобального потепления. В качестве примера нерационального использования топлива он привел также покупку нашими соотечественниками " огромных и прожорливых джипов".

По мнению фина, в российских СМИ, политике и образовательной сфере просто не поднимаются проблемы мирового климата. Даже проживающие в Сибири люди, которые легко могут вспомнить множество примеров изменения климата за последние годы, не связывают происходящее с глобальным потеплением. Более того, считает Конттинен, в России уверены, что все это скоро закончится, и температурный режим придет в норму.

В своей статье в издании Helsingin Sanomat журналист также отметил, что такая позиция страны непосредственно связана с зависимости нашей экономики от экспорта топлива. Отдельные эксперты считают, что от изменения климата Россия только выиграет, ведь площадь земель, где можно добывать ископаемые, увеличиться, для обработки откроются новые земли, а северные воды станут доступны для судоходства.

Ранее сайт kp.ru составлял рейтинг погодных аномалий, которые случились на территории нашей страны только в первое полугодие 2017-го. В этом же материале приводятся комментарии экспертов касательно катаклизмов.