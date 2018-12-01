Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты неизвестный блестящий предмет

СЕГОДНЯ 17:39 2018-12-01T17:39:33+03:00

В НАСА полагают, что речь идет о метеорите, однако для определенности необходимо провести химический анализ находки

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Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты неизвестный предмет, напоминающий блестящий самородок. Об этом сообщается в блоге НАСА, посвященном миссии.

Объект, привлекший внимание ученых, обнаружили на одном из изображений с камер марсохода, переданном на Землю. Предмет получил название Little Colonsay (Маленький Колонси, Колонси — остров к северу от Шотландии).

«Один из образцов, который мы пытаемся лучше рассмотреть, — это Little Colonsay. Группа планирования полагает, что это может быть метеорит, потому что он блестит», - прокомментировала находку доктор Сюзанна Швенцер.

Однако внешность объекта может быть обманчива и для определения его происхождения потребуется провести химический анализ.

Curiosity марсоход НАСА третьего поколения, доставленный на планету в августе 2016 года. Ровер представляет собой подвижную химическую лабораторию, которая осуществляет анализ почв и компонентов атмосферы.

За минувшие годы марсоход успешно выполнил основные задачи миссии, в том числе обнаружив следы некогда существовавших на Марсе теплых пресноводных озер и рек.