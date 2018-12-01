2018-12-01T21:50:15+03:00
В мире

Лидеры стран G20 договорились реформировать ВТО

Участники встречи «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе согласовали итоговое заявление саммита
Денис СУХОВ
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Лидеры "двадцатки" на саммите в АргентинеЛидеры "двадцатки" на саммите в АргентинеФото: REUTERS
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Лидеры стран Группы двадцати согласовали совместное заявление по итогам саммита в Буэнос-Айресе. Об этом заявил в субботу президент Аргентины Маурисио Макри на закрытии встречи «двадцатки».

В частности, главы государств и правительств G20 разделяют обеспокоенность изменениями климата и признают, что перед мировой экономикой стоит «множество вызовов».

«Мы приветствуем сильный глобальный экономический рост и в то же время признаем, что он все в меньшей степени синхронизирован между странами, а некоторые ключевые риски, включая уязвимость сферы финансов и геополитические озабоченности, частично материализовались», - говорится в документе.

В заявлении отмечается, что важным двигателем роста стали международные торговля и инвестиции, однако существующая многосторонняя система не справляется с текущими задачами и нуждается в обновлении. Особого упоминания в этой связи удостоилась Всемирная торговая организация.

«Мы поддерживаем проведение необходимых реформ ВТО, так как это сделает ее работу более эффективной. Мы проанализируем достигнутый прогресс на следующем саммите», - подчеркнули участники встречи в Аргентине.

Тема международной торговли и реформирования ВТО оставалась одной из наиболее острых на саммите G20 в Аргентине, так как участники встречи зачастую представляют себе этот процесс по-разному.

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