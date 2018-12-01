Лидеры стран G20 договорились реформировать ВТО

СЕГОДНЯ 21:50 2018-12-01T21:50:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Лидеры стран Группы двадцати согласовали совместное заявление по итогам саммита в Буэнос-Айресе. Об этом заявил в субботу президент Аргентины Маурисио Макри на закрытии встречи «двадцатки».

В частности, главы государств и правительств G20 разделяют обеспокоенность изменениями климата и признают, что перед мировой экономикой стоит «множество вызовов».

«Мы приветствуем сильный глобальный экономический рост и в то же время признаем, что он все в меньшей степени синхронизирован между странами, а некоторые ключевые риски, включая уязвимость сферы финансов и геополитические озабоченности, частично материализовались», - говорится в документе.

В заявлении отмечается, что важным двигателем роста стали международные торговля и инвестиции, однако существующая многосторонняя система не справляется с текущими задачами и нуждается в обновлении. Особого упоминания в этой связи удостоилась Всемирная торговая организация.

«Мы поддерживаем проведение необходимых реформ ВТО, так как это сделает ее работу более эффективной. Мы проанализируем достигнутый прогресс на следующем саммите», - подчеркнули участники встречи в Аргентине.

Тема международной торговли и реформирования ВТО оставалась одной из наиболее острых на саммите G20 в Аргентине, так как участники встречи зачастую представляют себе этот процесс по-разному.