Путин: Саудовский принц разъяснил свою позицию по делу об убийстве Хашукджи

СЕГОДНЯ 01:25 2018-12-02T01:29:32+03:00

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд разъяснил свою позицию по гибели оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, убитого на территории консульства Эр-Рияда в Стамбуле. Об этом рассказал на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе президент России Владимир Путин.

«Что касается ситуации с гибелью журналиста, cаудовского журналиста в Турции, то наследный принц говорил об этом на первой встрече, на первой сессии «двадцатки», он об этом сам говорил и свою позицию разъяснил», - сказал глава российского государства, отвечая на вопросы журналистов об этом резонансном преступлении.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на саммите G20 в Аргентине Владимир Путин пообщался со многими мировыми лидерами, в том числе с саудовским принцем, президентами Турции и Франции, канцлером Германии, премьером Индии, председателем Китая и другими.