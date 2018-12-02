Путин: Саудовский принц разъяснил свою позицию по делу об убийстве Хашукджи
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд разъяснил свою позицию по гибели оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, убитого на территории консульства Эр-Рияда в Стамбуле. Об этом рассказал на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе президент России Владимир Путин.
«Что касается ситуации с гибелью журналиста, cаудовского журналиста в Турции, то наследный принц говорил об этом на первой встрече, на первой сессии «двадцатки», он об этом сам говорил и свою позицию разъяснил», - сказал глава российского государства, отвечая на вопросы журналистов об этом резонансном преступлении.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, на саммите G20 в Аргентине Владимир Путин пообщался со многими мировыми лидерами, в том числе с саудовским принцем, президентами Турции и Франции, канцлером Германии, премьером Индии, председателем Китая и другими.