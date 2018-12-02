2018-12-02T09:41:14+03:00
В мире

Паспорт ОАЭ возглавил рейтинг сильнейших в мире

Граждане этого государства могут посещать без виз 167 различных стран
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Паспорт ОАЭ стал самым сильным в мире согласно рейтингу Passport IndexПаспорт ОАЭ стал самым сильным в мире согласно рейтингу Passport IndexФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Паспорт Объединенных Арабских Эмиратов был признан сильнейшим в мире, согласно рейтингу Passport Index. Владельцы данного документа могут путешествовать без виз в 167 различных стран.

Правитель эмирата Дубай, шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум уже прокомментировал эту новость, написав на своей странице в Twitter, что мир наконец-то "открыл свои двери для народа ОАЭ".

"Это также показывает, что благодаря позитивной дипломатии, которая представляет Эмираты как уверенную и активную силу на мировой арене, модно достичь многого", — цитирует The National министра иностранных дел ОАЭ Абдуллу Бен Заид Аль Нахайяна.

Напомним, что ранее Объединенные Эмираты запустили проект Passport Force, который должен был сделать их паспорт одним из самых сильных в мире к 2021 году.

Однако властям удалось осуществить задуманное уже к 2018-му. Теперь паспорт ОАЭ занимает первую строчку данного рейтинга, следом идет Сингапур с безвизовым режимом с 166 странами мира. Россия же занимает 38 место.

Ранее сайт kp.ru публиковал также рейтинг самых негостеприимных стран мира, согласно рейтингу Passport Index от 2017 года.

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