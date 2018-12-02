National Interest назвал российский комплекс "Пенициллин" угрозой для артиллерии США

СЕГОДНЯ 10:16 2018-12-02T10:16:13+03:00

Новая система звукотепловой разведки способна определять координаты цели менее чем за пять секунд

Изменить размер текста: A A

Новейший российский комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин" может стать серьезной угрозой для тяжелой артиллерии армии США. К такому выводу пришел эксперт журнала National Interest.

По его мнению, "Пеницициллин" станет новым "способом уничтожения" американских вооружений. В отличии от западных аналогов этот комплекс способен определять траекторию и места попадания не только снарядов крупного калибра или ракет, но и простых минометных боеголовок. На выявление источника выстрела достаточно менее пяти секунд. Радиус обнаружения при этом составляет 25 километров.

Кроме того, считается, что данная российская система будет почти "невидима" для вражеских радаров и подразделений радиоэлектронной борьбы. Однако эту характеристику еще предстоит подтвердить.

"В "Ростехе" уверены, что эта система под названием "Пеннициллин" совершит такую же революцию в разведке, как и ее тезка — в области медицины", — пишет автор статьи.

Сайт kp.ru писал о том, что Вооруженные силы России начнут получать новейшие комплексы артразведки уже в 2019 году. Работа системы будет полностью автоматизирована и не потребует участия оператора.