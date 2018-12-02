2018-12-02T17:04:11+03:00
Политика

«Объяснил на пальцах»: Путин лично проинформировал европейских лидеров о провокации Киева в Керченском проливе

По мнению глава МИД РФ Сергея Лаврова, участники встречи G20 просто не могли не услышать российскую позицию по инциденту
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments12
Путин лично объяснил европейским лидерам провокацию Киева в Керченском проливеПутин лично объяснил европейским лидерам провокацию Киева в Керченском проливе
Изменить размер текста:

На саммите G20 в Буэнос-Айресе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель просто не могли не услышать российскую позицию касательно провокации Киева в Керченском проливе. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Президент России Владимир Путин на встречах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель лично, «на пальцах» показывал, как всё произошло, как эта провокация была задумана и как её попытались исполнить, насколько ответственно наши пограничники подошли к своим функциям, пытаясь предотвратить любые нежелательные инциденты», - отметил Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

Дипломат напомнил, что перед украинскими военными судами стояла задача скрытно проникнуть в нейтральные воды и прорываться под Крымский мост через Керченский пролив в Азов без уведомления российской стороны и сопровождения со стороны лоцманов.

Лавров с сожалением отметил, что провокаторы из СБУ на борту украинских кораблей «делали все», чтобы выполнить эти преступные приказы.

«Президент России Владимир Путин лично рассказал об этом своим собеседникам», - добавил Лавров, подчеркнув, что «не услышал реакции, основанной на иных фактах».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Матч Спартак - Локомотив: Денис Глушаков будет капитаном хозяев встречи
Матч Спартак - Локомотив: Федор Смолов появится в стартовом составе гостей
В Кремле рассчитывают на встречу Путина и Трампа до нового саммита «двадцатки»
Лавров не решился предсказать, когда состоится встреча Путина и Трампа
В Подмосковье инспектор ДПС прострелил себе ногу из-за агрессивной женщины
Макрон осмотрел поврежденную протестующими Триумфальную арку в Париже
Полиция Грузии задержала семерых граждан Украины
Журналистов Первого канала заподозрили в попытке проникнуть на британскую военную базу
Группа сборной России в отборочном турнире Евро 2020: в соперниках Бельгия, Казахстан и Кипр
В МИД объяснили, почему Россия не будет ограничивать въезд украинцев
Число пострадавших в ходе беспорядков в Париже увеличилось до 133 человек
Иран ответил на обвинения США в нарушении резолюции ООН
Нетаньяху отреагировал на заявление полиции по делу о коррупции