«Объяснил на пальцах»: Путин лично проинформировал европейских лидеров о провокации Киева в Керченском проливе

СЕГОДНЯ 17:00 2018-12-02T17:04:11+03:00

По мнению глава МИД РФ Сергея Лаврова, участники встречи G20 просто не могли не услышать российскую позицию по инциденту

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На саммите G20 в Буэнос-Айресе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель просто не могли не услышать российскую позицию касательно провокации Киева в Керченском проливе. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Президент России Владимир Путин на встречах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель лично, «на пальцах» показывал, как всё произошло, как эта провокация была задумана и как её попытались исполнить, насколько ответственно наши пограничники подошли к своим функциям, пытаясь предотвратить любые нежелательные инциденты», - отметил Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

Дипломат напомнил, что перед украинскими военными судами стояла задача скрытно проникнуть в нейтральные воды и прорываться под Крымский мост через Керченский пролив в Азов без уведомления российской стороны и сопровождения со стороны лоцманов.

Лавров с сожалением отметил, что провокаторы из СБУ на борту украинских кораблей «делали все», чтобы выполнить эти преступные приказы.

«Президент России Владимир Путин лично рассказал об этом своим собеседникам», - добавил Лавров, подчеркнув, что «не услышал реакции, основанной на иных фактах».