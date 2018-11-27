«Скрытно подойти к Керченскому каналу и пройти через него»: ФСБ обнародовала документы с боевой задачей украинским морякам
Во время осмотра задержанных украинских катеров, российские специалисты обнаружили любопытные документы, часть которых обнародовала Федеральная служба безопасности.
Одна из бумаг представляет собой... шпаргалку по легальному проходу Керченского пролива - по процедуре с подачей заявки и получением разрешения. В этой шпаргалке описан как порядок прохода по координатам, так и необходимые сведения для заполнения заявки, включая номер приказа Минтранса России, который и регулирует судоходство в протоке.
Одна из бумаг представляет собой шпаргалку по легальному проходу Керченского пролива
То есть, украинские моряки были прекрасно осведомлены о необходимости заранее уведомлять российские власти о своем желании совершить круиз в Азовское море. И накручивая круги по российской акватории, валяли дурака, заявляя, что по двустороннему договору 2003 года могут делать в этих водах все, что хотят. На самом деле, украинские катера провалили боевую задачу, поставленную командованию.
О ней говорится в другом документе - «Контрольном листе готовности катера «Никополь». В нем экипажу предписывалось «осуществить переход из Одессы в Бердянс скрытным порядком вне береговых и морских районов наблюдения Черноморского флота и береговой ФСБ России», а также «сосредоточить основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него».
Как мы знаем из обнародованной ФСБ хронологии, задачу они провалили сразу по выходу из порта базирования. Потому что именно с этого момента они были под контролем российских спецслужб. И не понимать этого не могли. Что лишний раз доказывает провокативность их действий.
Контрольный лист готовности катера
К слову, на катерах и буксире был обнаружен внушительный арсенал, с помощью которого можно было бы устроить отличную рыбалку. Или дать бой, последний, но шумный. Однако ничего из ниже перечисленного, слава Богу и слаженным действиям российского спецназа, так и не выстрелило.
1. 30 мм пушка – 4 ед.
2. Автоматический гранатомет АГС -17 – 4 ед.
3. Пулемет «ДШК» 12,7 мм - 2 ед.
4. Пулемет ПКТ 7,62мм – 4 ед.
5. Автомат АК-47 5,45мм – 13 ед.
6. Пистолет ПМ 9мм – 4 ед.
7. Травматический пистолет 9мм – 1 ед.
8. Сигнальный пистолет ПС – 1 ед.
9. Осколочно-фугасный снаряд 30 мм – 765 ед. + (32 цинка, ненумерованных, установить число пока не возможно)
10. Выстрел ВОГ-17 – 1975 ед.
11. Выстрел ВОГ – 495 ед.
12. Граната РГД-5 – 40 ед.
13. Граната РГ-42 – 48 ед.
14. Граната РГД – 20 ед.
15. Запал УЗРГМ-2 – 30 ед.
16. Запал РГ-42 – 38 ед.
17. 30 мм сигнальный патрон – 87 ед.
18. Патроны 7,62 мм – 9865 ед.
19. Патроны 5,45 мм – 11736 ед.
20. Патроны 9 мм – 1189 ед.
21. Патроны 12,7 мм – 612 ед.
22. Штык-нож – 15 ед.
23. Магазин АК-74 – 42 ед.
24. Магазин ПМ – 4 ед.
(Пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют 1 артустановку, их всего 4, по две на каждый катер).
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