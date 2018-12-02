2018-12-02T18:56:52+03:00
Политика

Захарова: Это Россия, а не Украина, защищает Европу от варварства и тирании

Представитель МИД РФ напомнила, что именно Москва стоит на пути экстремизма, милитаризма и необузданной коррупции, воцарившейся в Киеве
Денис СУХОВ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга. ФОТО Артем Коротаев/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга. ФОТО Артем Коротаев/ТАСС
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Это Россия защищает Европу агрессии, варварства, тирании и агрессии, а не Украина, где эти явления, напротив, расцвели в небывалом масштабе. Такое мнение выразила Мария Захарова, комментируя последние заявления Киева.

В частности, дипломат оценила высказывание экс-министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля о том, что «ни в коем случае нельзя позволить Украине втянуть Европу в войну».

«А после того, как (президент Украины) Порошенко заявил о том, что «Россия якобы намеревается захватить Мариуполь и Бердянск», можно с уверенностью сказать, перефразируя его же изречение: это именно Россия защищает Европу от «варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, именно благодаря нынешнему режиму в Киеве на Украине произошел разгул экстремизма и полулегальных военизированных формирований, а пропаганда и манипуляции стали основой управления обществом. Опираясь на «молодчиков», власти страны ведут войну против собственного населения. В то же время необузданная коррупция, запугивание журналистов и тотальный контроль над СМИ, диктат силовиков являются привычным фоном внутренней политики, а провокации – концепцией внешней.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью немецким СМИ, что Россия стремится захватить Бердянск и Мариуполь с тем, чтобы обеспечить сухопутный коридор к Крым. В этой связи Порошенко призвал европейские страны, в том числе Германию, усилить присутствие в Черном море «для сдерживания Москвы».

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