Посольство России в Лондоне прокомментировало «тайную операцию» Британии на Украине

СЕГОДНЯ 02:57 2018-12-03T03:21:41+03:00

Посольство России в Лондоне отреагировало на сообщения СМИ о тайной операции Великобритании на Украине Фото: REUTERS

Ранее СМИ сообщили, что в секретной бригаде на территории Незалежной служат свыше тысячи человек

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Сообщения британских СМИ о «тайной операции» Соединенного Королевства на Украине не осталось незамеченным сотрудниками посольства России в Лондоне.

В воскресенье, 2 декабря, «Русская служба Би-Би-Си» опубликовала материал, в котором утверждается, что на территории Незалежной находится несколько групп военных из британской секретной 77-й бригады, в общей сложности – 1200 человек. Они «выполняют военные задачи в интернете, психологическое воздействие и информационные операции».

Российские дипломаты отметили, что если эта информация соответствует действительности, она «представляет собой новый элемент масштабного британского военного присутствия на Украине».

«Ранее нам было известно о направлении военных специалистов для обучения украинских военных спецоперациям против мирных жителей Донецка и Луганска. Сейчас же выходит, что британское присутствие расширилось за счет оказания, как пишет «Би-Би-Си», психологического воздействия и информационных операций в этой стране», - отмечается в комментарии дипмиссии.

В посольстве указали, что это происходит в преддверии президентских выборов на Украине (они, как ожидается, должны пройти 31 марта), и напомнили, что в свое время Лондон «поддержал переворот в Киеве и приход к власти так называемого «правительства победителей» в нарушение конституционного строя в стране».

«Сейчас же мы стали свидетелями спецоперации, масштабы и последствия которой еще предстоит оценить», - подчеркнули в российской дипмиссии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ноябре министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил, что Соединенное Королевство «для защиты свободы и демократии» увеличит военную поддержку Украины: отправит туда больше своих солдат и корабль гидрографической разведки.