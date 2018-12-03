Шнуров в стихах ответил Пригожину, оскорбившему фанатов «Ленинграда»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не оставил без внимания слова продюсера Иосифа Пригожина, назвавшего его фанатов «лохами» за то, что те слепо повторяют за ним нецензурные тексты. В ответ Шнуров опубликовал в своем Instagram стих, в котором «извинился» за свои песни.
В частности, в своем новом стихотворении музыкант обещает теперь слушать Валерию, в песнях которой, по словам лидера «Ленинграда», «все чистенько» и «во славу божию».
«Чтобы не прослыть последним лохом,
По себе людей я впредь не меряю
Раз на русском языке петь плохо,
Буду слушать я теперь Валерию», - написал Шнуров.
При этом музыкант в ироничной форме признает, что «был не прав, что пел как слышится», и пообещал «забрать все свои слова обратно».
Кстати, стоит отметить, что Сергей Шнуров не в первый раз выкладывает свое творчество в сеть. К примеру, ранее он написал о скандале с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Кроме того, он посвятил отдельное стихотворение певцу Евгению Осину.