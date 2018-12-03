2018-12-03T07:34:05+03:00
Звезды

Шнуров в стихах ответил Пригожину, оскорбившему фанатов «Ленинграда»

Музыкант «извинился» за мат в своих песнях и пообещал слушать Валерию
Дарья ИВАШКИНА
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Лидер группы «Ленинград» Сергей ШнуровЛидер группы «Ленинград» Сергей ШнуровФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не оставил без внимания слова продюсера Иосифа Пригожина, назвавшего его фанатов «лохами» за то, что те слепо повторяют за ним нецензурные тексты. В ответ Шнуров опубликовал в своем Instagram стих, в котором «извинился» за свои песни.

В частности, в своем новом стихотворении музыкант обещает теперь слушать Валерию, в песнях которой, по словам лидера «Ленинграда», «все чистенько» и «во славу божию».

«Чтобы не прослыть последним лохом,

По себе людей я впредь не меряю

Раз на русском языке петь плохо,

Буду слушать я теперь Валерию», - написал Шнуров.

При этом музыкант в ироничной форме признает, что «был не прав, что пел как слышится», и пообещал «забрать все свои слова обратно».

Кстати, стоит отметить, что Сергей Шнуров не в первый раз выкладывает свое творчество в сеть. К примеру, ранее он написал о скандале с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Кроме того, он посвятил отдельное стихотворение певцу Евгению Осину.

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