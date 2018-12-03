СЕГОДНЯ 09:47 2018-12-03T09:47:11+03:00

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В понедельник, 3 декабря, появилась информация о том, что Катар намерен покинуть Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Как заявил госминистр по делам энергетики одного из богатейших государств мира Саад бен Шрида аль-Кааби, Доха выйдет из ОПЕК уже в январе следующего года. «Катар решил выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года и в понедельник проинформирует об этом организацию», - приводит слова аль-Кааби Agence France-Presse.

Стоит отметить, что в последнее время ОПЕК активно пытается стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, буквально на днях секретариат Организации стран-экспортеров нефти рекомендовал членам картеля сократить добычу сырья в 2019 году на 1,3 миллиона баррелей в сутки относительно уровня октября 2018 года.